حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: لم نتلق أى شكاوى تعوق التصويت بالخارج

تواصل غرفة العمليات المركزية بحملة المرشح الرئاسي حازم عمر متابعة العملية الانتخابية للمصريين بالخارج في يومها الثاني.

وأكدت غرفة العمليات أنه حتى الآن لم تتلق الحملة أي شكاوي أو خروقات تعوق سير عملية التصويت.

ورصدت الغرفة إقبالًا كبيرًا لأبناء الوطن في الخارج في مختلف مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات التي فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بحسب توقيت كل دولة، دون أي تأخير في بدء العملية الانتخابية.

كما انتهت الحملة من تشكيل غرف العمليات بعدد 26 محافظة استعدادًا لانتخابات الداخل.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).