السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: لم نتلق أى شكاوى تعوق التصويت بالخارج

غرفة العمليات المركزية
غرفة العمليات المركزية بحملة المرشح حازم عمر

تواصل غرفة العمليات المركزية بحملة المرشح الرئاسي حازم عمر متابعة العملية الانتخابية للمصريين بالخارج في يومها الثاني.

وأكدت غرفة العمليات أنه حتى الآن لم تتلق الحملة أي شكاوي أو خروقات تعوق سير عملية التصويت. 

ورصدت الغرفة إقبالًا كبيرًا لأبناء الوطن في الخارج في مختلف مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات التي فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بحسب توقيت كل دولة، دون أي تأخير في بدء العملية الانتخابية.

كما انتهت الحملة من تشكيل غرف العمليات بعدد 26 محافظة استعدادًا لانتخابات الداخل.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

حملة حازم عمر انتخابات الاقتراع غرفة العمليات

مواد متعلقة

تكريم حسين الزناتى فى ختام ملتقى أطفال العالم لجهوده بمجال الطفل

نقيب الإعلاميين يقرر تشكيل لجنة عليا لرصد وتقييم التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية

بدء غرفة عمليات حملة فريد زهران لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

المرشح الرئاسي حازم عمر يستعرض رؤيته لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

حازم عمر: ترشحي رفع سقف المنافسة في انتخابات الرئاسة

حازم عمر: برنامجى يتضمن إنشاء مصانع بمحافظات الصعيد لمواجهة البطالة

أبوهميلة: "الشعب الجمهورى" أعد نفسه جيدًا للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر "متكامل"

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

"جريمة شيطانية بالأميرية".. زوجة حملت من طليقها وقتلت الرضيع بـ"الجوع والعطش"

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس