"الوطنية للانتخابات" تتابع عملية تصويت المصريين بالخارج فى اليوم الثالث (بث مباشر)

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والمذاع عبر "القاهرة الإخبارية".

ويأتي المؤتمر للوقوف على آخر المستجدات في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية، في اليوم الثالث لتصويت المصريين بالخارج.

متابعة متواصلة لتصويت المصريين في الخارج

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال غرفة العمليات، ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك خلال التواصل عن بعد عبر الصوت والصورة مع السفراء المصريين في الخارج، لمعرفة كيفية سير العملية الانتخابية في كل بلد.