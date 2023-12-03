الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريون فى لوس أنجلوس يصوتون فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث (صور)

المصريون في لوس أنجلوس
المصريون في لوس أنجلوس

واصل المصريون التوافد على مقر القنصلية المصرية في لوس أنجلوس لليوم الثالث للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

كما قام الأنبا بيتر، أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكي للأقباط الأرثوذكس بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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