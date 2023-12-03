غلق التصويت فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة المصرية فى لوس أنجلوس

انتهت فى تمام الساعة السابعة صباح اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، عملية التصويت للمصريين في لوس انجلوس، وأغلقت اللجنة الفرعية المشرفة علي الانتخابات بـ"لوس انجلوس" باب التصويت بثاني أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.



يشار إلى أن الساعة السابعة صباحًا اليوم بالقاهرة تعنى وفق فارق التوقيت الساعة 9 مساء أمس السبت فى لوس انجلوس وهو الموعد المقرر لبدء التصويت فى الخارج.