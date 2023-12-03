الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنك الدولى يؤكد ضرورة الاستجابة للحلول المناسبة لقضايا تغير المناخ

أكسيل فان تروتسنبيرج
أكسيل فان تروتسنبيرج

أكد أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسئول عن سياسات التنمية والشراكات، ضرورة أن يستجيب الجميع للحلول المناسبة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ.

فعاليات مؤتمر الأطراف

وأوضح تروتسنبيرج، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28 "، أن قمة المناخ بدأت بإعلانات هامة حول هذا الصندوق الذي سيقدم الدعم للدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، مؤكدًا ضرورة العمل على الإعداد له، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "UNFCCC" لإنشاء هذا الصندوق، معربًا عن أمله بالقيام بذلك خلال الأشهر القليلة القادمة.بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكر أن الدول تواجه تحديات مختلفة فيما يتعلق بالتغير المناخي، مشيرًا إلى أن الدول الجزرية الصغيرة والبلدان التي ترتفع فيها مستويات سطح البحر لديها تحديات مختلفة عن تلك الواقعة في منطقة الساحل، لذلك يجب أن تكون الحلول محددة لكل دولة، ولكن هناك تحديًا عالميًا في هذا الصدد.

وتابع أن التفاصيل الخاصة بتفعيل الصندوق هي مفاوضات تتم بين الأطراف الرئيسيين، لذلك سيتعين عليهم هيكلة الإدارة، وتحديد كيف يمكن للأفراد أن يكونوا مؤهلين للحصول على الموارد من الصندوق"، مضيفًا: "ما أراه إيجابيًا للغاية هو تقدم عدة دول بتعهدات فعلية، حتى قبل إعداد الصندوق".

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دولة الإمارات في "كوب 28"

وحول الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في "كوب 28"، قال تروتسنبيرج، إن دولة الإمارات بذلت جهودًا كبيرة لتنظيم هذا الحدث الذي بدأ بإعلان هام بتفعيل "صندوق الخسائر والأضرار".

وقال: "أعتقد أن دور الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون فقط إقليميًا، بل يجب أن يكون عالميًا، حيث نحتاج إلى مشاركة جميع الدول في هذا التحدي العالمي، وبالطبع لا يمكن للشرق الأوسط أن يتخلى عن هذا السياق".

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