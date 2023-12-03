الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الوطنية للانتخابات: فرز صناديق انتخابات الرئاسة فى مقار البعثات الدبلوماسية.. والنتائج لن تُعلن

فرز صناديق انتخابات
فرز صناديق انتخابات الرئاسة

أجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، اتصالًا بتقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من السفراء في الدول ورؤساء لجان الاقتراع في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج.

ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بثًا تليفزيونيًا لعملية التصويت للمصريين في دول الكويت والكاميرون والأردن، مع سفرائهم ورؤساء لجان الاقتراع في هذه الدول، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وأكد المستشار أحمد بنداري، أنه بعد انتهاء عمليات الاقتراع سيتم الفرز من قِبل السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، ونبه على عدم قيامهم بإعلان النتائج، لأن هذا من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التليفزيوني المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، من التاسعة صباحًا وحتى الساعة مساء بحسب توقيت كل دولة، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

الفيديو كونفرانس تقنية الفيديو كونفرانس رؤساء لجان الاقتراع انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات تتابع تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

بجولات ميدانية.. وكيل شباب دمياط يتفقد جاهزية مقرات الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارة قرب مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

جدول مواعيد قطارات السكه الحديد من القاهرة إلى الصعيد والإسكندرية 

غلق باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية بلجنة نيوزيلندا.. وبدء عملية الفرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات فى الضفة الغربية المحتلة

استشهاد عشرات الفلسطينيين فى قصف متواصل للاحتلال على قطاع غزة

الاحتلال يصيب مواطنًا ويعتقل 21 آخرين فى محافظة الخليل