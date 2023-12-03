الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال تخطر المواطنين بهدم بناية سكنية شرق القدس المحتلة

الاحتلال
الاحتلال

أفادت مني عوكل مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، بأن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين بهدم بناية سكنية بحي الصوانة في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وأكدت بحسب الإعلام الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة طواقم بلدية الاحتلال القدس، بناية بحي الصوانة وقامت بوضع ملصقات عليها تخطر بنيتها هدمها، بحجة البناء دون ترخيص، مضيفًا أن البناية تتكون من خمسة طوابق ويقطن في أحدها الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى.

فلسطين تحذر من محاولة نتنياهو تكريس الفصل بين الضفة وغزة

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من محاولة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

الخارجية الفلسطينية تحذر من محاولة نتنياهو تكريس الفصل بين الضفة وقطاع غزة، لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحملت "الخارجية" في بيان صحفي اليوم، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن وكالة فلسطين الرسمية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها الدموي المتواصل ضد شعبنا وجرائم ميليشيات المستعمرين المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين.

وجددت مطالبتها بجهد دولي حقيقي لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، ولجم ميليشيات المستعمرين، وفرض عقوبات على عناصر الإرهاب الاستعمارية ومنظماتها ومن يقف خلفها ويدعمها ويوفر لها الحماية ويوزع عليها المزيد من السلاح.

فلسطين حرب الإبادة الجماعية الإبادة الجماعية في غزة نتنياهو قطاع غزة الضفة الغربية الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي شرق القدس القدس المحتلة المسجد الأقصى

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن خسائره فى صفوف الجنود والضباط منذ 31 أكتوبر

رصد عملية إطلاق من سوريا باتجاه الأراضى الإسرائيلية.. والأخيرة ترد

الاحتلال يؤكد مواصلة القصف على غزة ويعلن تصفية أفراد بالمُسيرات

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارة قرب مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": رشقات صاروخية تستهدف مستوطنات سديروت وعسقلان بغلاف غزة

فلسطين تعلن ارتفاع عدد المصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ40 ألفًا

القاهرة الإخبارية: غارات مكثفة تستهدف دير البلح وسط القطاع.. وتدمير مسجد بحى التفاح

"القاهرة الإخبارية" تبث لقطات حية لقصف عنيف على شمال وجنوب غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارة قرب مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

جدول مواعيد قطارات السكه الحديد من القاهرة إلى الصعيد والإسكندرية 

غلق باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية بلجنة نيوزيلندا.. وبدء عملية الفرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات فى الضفة الغربية المحتلة

استشهاد عشرات الفلسطينيين فى قصف متواصل للاحتلال على قطاع غزة

الاحتلال يصيب مواطنًا ويعتقل 21 آخرين فى محافظة الخليل