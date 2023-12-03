قوات الاحتلال تخطر المواطنين بهدم بناية سكنية شرق القدس المحتلة

أفادت مني عوكل مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، بأن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين بهدم بناية سكنية بحي الصوانة في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وأكدت بحسب الإعلام الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة طواقم بلدية الاحتلال القدس، بناية بحي الصوانة وقامت بوضع ملصقات عليها تخطر بنيتها هدمها، بحجة البناء دون ترخيص، مضيفًا أن البناية تتكون من خمسة طوابق ويقطن في أحدها الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى.

فلسطين تحذر من محاولة نتنياهو تكريس الفصل بين الضفة وغزة

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من محاولة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

الخارجية الفلسطينية تحذر من محاولة نتنياهو تكريس الفصل بين الضفة وقطاع غزة، لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحملت "الخارجية" في بيان صحفي اليوم، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن وكالة فلسطين الرسمية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها الدموي المتواصل ضد شعبنا وجرائم ميليشيات المستعمرين المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين.

وجددت مطالبتها بجهد دولي حقيقي لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، ولجم ميليشيات المستعمرين، وفرض عقوبات على عناصر الإرهاب الاستعمارية ومنظماتها ومن يقف خلفها ويدعمها ويوفر لها الحماية ويوزع عليها المزيد من السلاح.