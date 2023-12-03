"الغد": مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات رسالة للعالم تؤكد استقرار مصر

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي رسالة للعالم بأن مصر دولة مستقرة وشعبها في الداخل والخارج حريص على ممارسة حقوقه الدستورية والانتخابية والمشاركة في صناعة المستقبل القادم، والتأكيد للعالم على أن مصر حريصة على تطبيق كافة استحقاقاتها الدستورية بدعوة جميع أبنائها ليلبوا الطلب وهذا ما حدث بالفعل من مشاركة كثيفة وإيجابية من قبل المصريين في الخارج مما حافظ على هيبة الدولة المصرية خارجيا وعزز من الوضع الداخلي للوطن.

الشعب المصري يمتلك لرؤية سياسية تجعله قادرا على استخدام حقوقه الدستورية

ولفت "موسى"، في بيان له، أن جموع الناخبين في الخارج بادروا واصطفوا أمام السفارات والقنصليات المصرية في 121 دولة بالعالم ليصوتوا في الانتخابات، ويشاركوا المصريين في الداخل إنجاز هذه الملحمة الوطنية التي يختار فيها المصريين رئيس مصر القادم، مشيرا إلى أن الشعب المصري أصبح يمتلك الرؤية السياسية التي تجعله قادر على استخدام حقوقه الدستورية كاملة عن وعي وحكمة وإرادة.

وأكد رئيس حزب الغد، أن الانتخابات الرئاسية هذه المرة تأتي في ظل صراعات تحيط بالمنطقة العربية بأكملها وفي ظل ضغوطات اقتصادية وسياسية وأمنية عصيبة تحتاج تضافر مزيد من الجهود لحشد الدعم في تلك الانتخابات والتأني في اختيار مستقبل وطن لمدة ست سنوات مقبلة.

المصريون بالخارج نجحوا فى تقديم مشهد حضارى مشرف يليق بالدولة المصرية

من جهته رأى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة "الشئون العربية" بمجلس النواب، أن المصريين بالخارج نجحوا فى تقديم مشهد حضارى مشرف يليق بالدولة المصرية، بعدما احتشدوا أمام مراكز الاقتراع بشكل يثبت مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لمصر، ويؤكد أن بُعد المسافات لا يزيدهم إلا اهتمامًا وحرصًا على مصلحة هذا الوطن.

وأضاف «محسب»: «المصريون فى الخارج أظهروا قدرًا كبيرًا من المسئولية والحرص على المشاركة فى صناعة مستقبل وطنهم، وذلك عبر الاستحقاق الانتخابى الأرفع فى النظام السياسى المصرى، وهو اختيار رئيس الجمهورية، الذى يأتى فى ظل ظروف إقليمية شديدة التوتر والتعقيد، ويتطلب حالة من الاصطفاف الوطنى ووحدة الصف فى مواجهة هذه التحديات».

وأشار إلى انتظام سير عملية الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، وسط أجواء ديمقراطية، وعدم رصد أى مخالفات أو معوقات تعطل إدلاء الناخبين بأصواتهم، مشيدًا بحرص أبناء الجاليات المصرية فى بعض الدول على تحمل عناء السفر ساعات طويلة، من أجل المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.