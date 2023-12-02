ممثل الجالية المصرية بفرنسا: الإقبال على المشاركة في الانتخابات مُشرف

علّق ممثل الجالية المصرية في فرنسا عمر حشيش، على إقبال المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقال ممثل الجالية المصرية في فرنسا في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن الإقبال على المشاركة في الانتخابات أمس الجمعة رغم أنه كان يوم عمل في الدول الغربية إلا أنه كان مشرفًا جدًا على مستوى الحضور.

وأضاف أن الأسر المصرية في الدول الغربية شاركت في الانتخابات واصطحبت الأبناء، مؤكدًا أن ذلك بمثابة عُرس وتكريس مفهوم الانتماء والوطنية لدى الأطفال الصغار.

ممثل الجالية المصرية بفرنسا: وزارة الهجرة بذلت جهدًا كبيرًا في ربط الجيل الثاني والثالث بمصر

كما أشار إلى أن الفعاليات والمبادرات مؤسسات الدولة المعنية ممثلة في وزارة الهجرة خصوصًا للجيل الثاني والثالث كان له أثرًا كبيرًا في ربط الجيل الثاني والثالث بالوطن الأم وتكريس مفهوم المواطنة.

وتابع: "المصريون في الخارج جسد ينبض في قلب الوطن الأم، وحريصون جدًا على هذا الحق الدستوري" مؤكدًا أن المصريين بالخارج يحرصون على متابعة دور مصر وكافة السياسات وخطوات مصر وعلاقتها بالدول الأجنبية".