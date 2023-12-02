المرصد المصري: مشاركة كبيرة للمرأة والشباب بالانتخابات الرئاسية بالدول الغربية

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه منذ بدء الانتخابات الرئاسية بالخارج فإن دول الخليج التي بها أكبر نسبة مصريين بالخارج رأينا احتشاد كبير منذ الأمس أمام السفارات والقنصليات المصرية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "dmc"، أنه يوجد حالة من الإصرار من المصريين بالخارج على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يرغبون أن يقود مصر في الفترة الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن أمريكا والدول الغربية أمس نسبة التوقيت كانت قليلة بسبب كون الجمعة يوم عمل.

وتابع أن اليوم السبت شهدنا ازدياد في الأعداد بالدول الغربية ومتوقع غدًا الأحد كذلك، مشيرًا إلى أنه كان يوجد حالة حشد في ألمانيا وباريس.

مشاركة كبيرة من المصريين بالانتخابات

وأشار إلى أن رغم برودة الطقس وبعد المسافة في الدول الغربية إلا أن الكثير من المصريين حرص على المشاركة في الانتخابات كما أن مشاركة المرأة واضحة جدًا وكذلك الشباب وهذا مهم جدًا خاصة في ظل انتخابات مختلفة مع التحديات التي يشهدها الإقليم.