الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: الإعلام المصري يواجه حربا نفسية من المنصات المعادية للوطن

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إن الإعلام المصري يعمل الآن في وضع صعب للغاية، والمنصات المعادية للبلاد لا تشكك في الوطن فقط بل تشكك في الإعلام أيضًا، حتى يغتال الإعلاميين نفسيًا، ويسرف المواطنين عنهم ويجعلهم لا يصدقون الحقيقة التي تنقل عبر وسائل الإعلام المصري.

وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى عمار، عبر إذاعة راديو "أون سبورت إف إم"، أن الخطاب السياسي في حرب غزة كان سابقا للخطاب الإعلامي، وخاصة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، الأمر الذي دفع المواطنين إلى عدم الحديث مجددًا عن فتح معبر رفح للدخول في الحرب أو استقبال النازحين.

محمد الباز الدستور الإعلام المصري وسائل الاعلام ملعب الفن اون سبورت تهجير الفلسطينيين النازحين معبر رفح حرب غزة

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