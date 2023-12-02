محمد الباز: الإعلام المصري يواجه حربا نفسية من المنصات المعادية للوطن

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إن الإعلام المصري يعمل الآن في وضع صعب للغاية، والمنصات المعادية للبلاد لا تشكك في الوطن فقط بل تشكك في الإعلام أيضًا، حتى يغتال الإعلاميين نفسيًا، ويسرف المواطنين عنهم ويجعلهم لا يصدقون الحقيقة التي تنقل عبر وسائل الإعلام المصري.

وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى عمار، عبر إذاعة راديو "أون سبورت إف إم"، أن الخطاب السياسي في حرب غزة كان سابقا للخطاب الإعلامي، وخاصة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، الأمر الذي دفع المواطنين إلى عدم الحديث مجددًا عن فتح معبر رفح للدخول في الحرب أو استقبال النازحين.