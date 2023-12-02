الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد داود لـ"القاهرة الإخبارية": ما يحدث في غزة مهزلة بكل المقاييس.. ولا نعلم متى تنتهي

غزة
غزة

علق الكاتب الصحفي خالد داود، نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال "داود"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إنه لا ينبغي الوثوق في أي وعود أمريكية بشأن تهدئة الأحداث في قطاع غزة، لأن ما يحدث هو مهزلة بكافة المقاييس.

وأضاف أنه في بداية الأزمة الحالية وجهت قوات الاحتلال الاسرائيلي أوامرها لسكان شمال القطاع للتوجه جنوبًا، موضحًا أنه الآن يطلبون من سكان غزة التوجه قرب الحدود المصرية، وهناك تقارير في الصحف الأمريكية تتحدث عن احتمال نقلهم.

وتابع: "لا يوجد أحد يتعامل مع البشر بهذه الطريقة مع الوضع في الاعتبار أننا نتعامل مع ما يقترب من 2.5 مليون ونصف فلسطيني، وحتي الآن تم تهجير حوالي مليون و800 ألف ومايعادل ثلثي قطاع غزة، ولا يعلم أحد إلى أين ستنتهي هذه المأساه".

غزة القاهرة الإخبارية الاراضي الفلسطينية المحتلة

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