السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو يهدد باستمرار الحرب فى غزة حتى القضاء على حماس

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إنه كانت لنا مفاوضات صعبة تحت النار من أجل إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة.

وتابع نتنياهو: "ضاعفنا عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة والمهمة لم تنجز بعد".

وأكد نتنياهو مواصلة الحرب حتى تحقيق كل أهدافها، ولا يمكن ذلك دون مواصلة العملية البرية في غزة، متابعًا: "سنواصل سياسة الحسم في الجبهة الجنوبية ومواجهة حزب الله في الجبهة الشمالية".

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وأشار نتنياهو إلى أن حركة حماس انتهكت اتفاقية الأسرى وستعمل إسرائيل على زيادة الضغط.

وشدد رئيس وزراء الاحتلال على أن أهداف إسرائيل مستمرة، وهي القضاء على حماس وإعادة المحتجزين ومنع استمرار سلطة إرهابية في غزة، على حد قوله.

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وأوضح نتنياهو أن الضغوط الدولية تتعاظم على تل أبيب، قائلًا "سنقف في وجهها وأنا أعرض على العالم صدقية طريقنا".

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وسبق، وقال صالح العاروري، نائب رئيس حركة حماس، مساء اليوم السبت، نحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قُتلوا في غارات الاحتلال على غزة.

وأضاف العاروري في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الاحتلال قرر أنه لا يريد استئناف صفقة التبادل بمعايير جديدة.

وأشار العاروري إلى أن كبار السن من الرجال من المحتجزين هم بالنسبة لحماس خدموا بالجيش وبعضهم لا يزال فيه.

وأكد العاروري أن موقف حماس الرسمي الآن أنه لا تبادل أسرى قبل انتهاء الحرب، ولا تبادل حتى وقف إطلاق النار وانتهاء العدوان.

وشدد العاروري على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن متقدم عن الصهاينة في التغطية على الجرائم والمجازر.

كما شدد العاروري على أن قرار تبييض السجون قرار نهائي لا تراجع فيه، فلتأخذ الحرب مجراها.

نتنياهو مفاوضات حماس غزة المحتجزين

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