السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قيادى فى "حماس": لا تبادل للأسرى قبل انتهاء العدوان ووقف إطلاق النار

صالح العاروري
صالح العاروري

قال صالح العاروري، نائب رئيس حركة حماس، مساء اليوم السبت، نحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الاحتلال على غزة.

وأضاف العاروري في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الاحتلال قرر أنه لا يريد استئناف صفقة التبادل بمعايير جديدة.

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وأشار العاروري إلى أن كبار السن من الرجال من المحتجزين هم بالنسبة لحماس خدموا بالجيش وبعضهم لا يزال فيه.

وأكد العاروري أن موقف حماس الرسمي الآن أنه لا تبادل أسرى قبل انتهاء الحرب، ولا تبادل حتى وقف إطلاق النار وانتهاء العدوان.

وشدد العاروري على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن متقدم عن الصهاينة في التغطية على الجرائم والمجازر.

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كما شدد العاروري على أن قرار تبييض السجون قرار نهائي لا تراجع به فلتأخذ الحرب مجراها.

 

القسام تستهدف عناصر للاحتلال شرق بيت حانون

وسبق، وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف عناصرها لغرفة قيادة واستطلاع للاحتلال الإسرائيلي داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق تليجرام، مساء السبت: مجاهدو القسام يستهدفون غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد.

كما أفادت بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين داخل مبنى في كمين مُحكم في منطقة التوام شمال غرب غزة، لافتة إلى استهدافهم بالعبوات المضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة.

وفي وقت سابق، أشارت كتائب القسام إلى استهداف تحشدات للعدو شرق دير البلح بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما أفادت كتائب القسام باستهداف تحشدات للعدو في منطقة (كيسوفيم)، بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم.

ذكرت القسام أن عناصرها تمكنوا منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، من استهداف دبابة صهيونية بعبوة شواظ، ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدميرها بالكامل.

كما استهدفوا برج دبابة أخرى بقذيفة الياسين 105، واستهدفوا منزلًا تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات، وذلك في منطقة الشيخ رضوان.

حركة حماس جثث الإسرائيليين غزة الاحتلال صفقة التبادل

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