السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

آساف خامي قائد اللواء
آساف خامي قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، عن مقتل العقيد آساف خامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي.

وكشف الجيش الإسرائيلي، عن أن جثمان قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة لا يزال بحوزة حركة حماس داخل القطاع المحاصر.

مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة

ويعد آساف خامي هو أكبر ضابط إسرائيلي يقتل في الحرب الحالية مع حماس في غزة، بحسب تقديرات إسرائيلية.

وتم استدعاء خامي من كتيبته في اللواء الجنوبي لفرقة غزة من أجل صد هجوم حماس في مستوطنة "نيريم"، حسبما أذاعت القناة 12 في التليفزيون الإسرائيلي.

وكان آساف يبلغ 41 عامًا، حيث تولى منصبه كـ"قائد اللواء الجنوبي" في فرقة غزة خلال شهر مايو 2022، بعد أن تدرج في عدد من المناصب والمهام داخل الجيش الإسرائيلي.

قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة آساف خامي

من هو قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي؟

وخدم آساف خامي في لواء جفعاتي خلال تجنيده عام 2001، وخضع لدورة تدريبية كمقاتل ودورة قناص مشاة ودورة ضباط مشاة، كما شغل منصب قائد سرية التدريب في قاعدة جفعاتي العسكرية، وبعدها عُين قائدًا للسرية المساعدة في كتيبة "روتم" بلواء جعفاتي.

وفي عام 2010، حصل على وسام الخدمة المتميزة من رئيس الأركان الإسرائيلي حينها "جابي أشكنازي"، وتدرج بعدها في عدة مناصب عسكرية منها مناصب قيادية في وحدة ماجلان، إحدى وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي.

آساف خامي الذي قتل في هجوم 7 أكتوبر

تدرج آساف خامي في المناصب العسكرية الإسرائيلية

وفي عام 2012 تم تعيينه قائدًا لوحدة "ريمون"، حتى عام 2013، وبعدها تم تعيينه نائبًا لقائد كتيبة الاستطلاع "شكد".

وفي عام 2015، تمت ترقيته إلى رتبة مقدم، وعين نائبًا لقائد لواء الشمال في قطاع غزة، وخدم في ذلك المنصب لمدة عام. 

وبين عامي 2016 و2018 كان قائدًا لكتيبة "تسابار - 432 مشاة"، وبعدها تولي قائد قاعدى تدريب الفرق للواء الكوماندوز حتى عام 2020.

ومنذ عام 2020، تمت ترقيته لرتبة عقيد، وتولى منصب قائد لواء النقب حتى عام 2022، وبعدها انتقل إلى منصب قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.

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