عمال "الحديثة للحفر" يلبون نداء الوطن للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالكويت (صور)

أظهر فريق العاملين في الشركة الحديثة للحفر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اهتمامًا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في دولة الكويت.

عمال «الحفر الحديثة» يصوتون في الانتخابات الرئاسية بالكويت

وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس الإدارة، المهندس محمد الجيوشي، أفراد الجالية المصرية العاملين في المشروعات الجارية بدولة الكويت إلى الحضور إلى مركز اللجنة التي نظمتها الهيئة العليا للانتخابات في الخارج للتصويت.

رسالة قوية إلى المجتمع الدولي

وجه الجيوشي الدعوة للمصريين العاملين في المواقع الخاصة بالشركة في الكويت بالمشاركة الفعّالة في صناديق الاقتراع، بهدف إيصال رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، تؤكد حرص أبناء الشعب المصري على تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وأكد الجيوشي، تمام ثقته في أن العاملين المصريين في الخارج سيكتبون فصلًا جديدًا في تاريخهم، يعبر عن انتمائهم وحبهم العميق للوطن.

8 أجهزة حفر مصرية تعمل مع شركة الكويت للنفط

يُشار إلى أن شركة الحديثة للحفر، تعتمد في عملياتها على 8 أجهزة حفر تعمل مع شركة الكويت للنفط وشركة العمليات المشتركة، وكان المهندس عمرو يحيى، مدير فرع الشركة في الكويت، وسفير مصر لدى دولة الكويت، على رأس الحضور في المشاركة.

رئيس نقابة البترول

في سياق متصل، قدّم محمد جبران، رئيس نقابة البترول ورئيس اتحاد عمال مصر، دعوة للعاملين المصريين في جميع أنحاء العالم للمشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية، مُحيطًا الانتباه إلى أهمية حضورهم لصناديق الاقتراع.

وأكد جبران على أهمية نقل رسالة قوية تؤكد التفاني الكبير لأبناء الشعب المصري، سواء كانوا في الوطن أو في الخارج، في سعيهم المستمر نحو تحقيق المصلحة العليا للوطن.

المشاركة الفاعلة للعاملين المصريين

وفي تعبير آخر عن ثقته الكاملة، أشار رئيس نقابة البترول ورئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن المشاركة الفاعلة للعاملين المصريين في الخارج ستكون ذات تأثير قوي، حيث سيسهمون بشكل كبير في تعزيز حماس وولاء الناس لوطنهم من خلال مشاركتهم الفعّالة في العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، ويتعين على المصريين المقيمين في الخارج أداء واجبهم الوطني خلال الفترة المخصصة، بهدف ضمان مساهمتهم الفعّالة في تحديد مستقبل البلاد.