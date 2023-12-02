السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن المصابين والتحفظ على السائق فى حادث انقلاب سيارة بالقطامية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طالبت نيابة القاهرة الجديدة اليوم بالاستعلام عن حالة 7 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة.

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انقلبت بهم سيارة.. 7 مصابين فى حادث بطريق القطامية

كما أمرت النيابة بالتحفظ على السائق وعرضه على الطب الشرعي، لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

 

وانتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قام رجال الأمني بمعاينة الحادث وإزالة آثاره، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

كان قد ورد بلاغ يفيد بانقلاب سيارة على طريق الجولف مدخل الشويفات القادم من القطامية- القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

نيابة القاهرة الجديدة انقلاب سيارة الإسعافات اللازمة النيابة العامة طريق الجولف القطامية

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