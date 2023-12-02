السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انقلبت بهم سيارة.. 7 مصابين فى حادث بطريق القطامية

إسعاف
إسعاف

شهد  طريق القطامية  بنطاق منطقة التجمع شرق القاهرة، حادث انقلاب سيارة، وتسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص إصابات بالغة.

 

وانتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قام رجال الأمني بمعاينة الحادث وإزالة آثاره، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

كان قد ورد بلاغ يفيد بانقلاب سيارة على طريق الجولف مدخل الشويفات القادم من القطامية- القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

طريق القطامية انقلاب سيارة إصابة 7 أشخاص رجال الامن سيارات الإسعاف معاينة الحادث وإزالة أثار

مواد متعلقة

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

استمرارًا لتفعيل "كلنا واحد".. "الداخلية" توجه قافلة إنسانية للأسمرات

قيمتها 2.5 مليون جنيه.. إحباط محاولة جلب ألعاب نارية محظور دخولها البلاد

ضبط المتهم بقتل عامل نظافة بسيارة في منشأة ناصر

ضبط مصنع أسمدة بدون ترخيص في بني سويف

كشف قضية غسل أموال بـ7 ملايين جنيه

صدمه بسيارة وفرّ هاربًا.. ضبط متهم بالقتل في الشروق

مصرع شخص بحريق مخبز غير مرخص بعين شمس

الأكثر قراءة

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

أطعمة تقلل من تصبعات الجلد

لماذا سحبت إسرائيل فريق الموساد من المفاوضات مع حماس؟.. خبير عسكرى يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟