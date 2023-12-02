بيت العائلة المصرى فى جنيف: مشاركة واسعة للجالية المصرية رغم البرد القارس

أفاد جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصري بجنيف، بأن الجالية المصرية في بلجيكا تشارك بحماس في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدًا أنه لا توجد أي عوائق أمام المصوتين.

وقال حماد، في حديث هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن الجالية المصرية في بلجيكا تتحدى البرد الشديد الذي يسود البلاد، وتتوافد إلى المقار الانتخابية للتعبير عن رأيها في اختيار رئيس مصر القادم.

وأشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المصوتين مقارنة باليوم الأول، مضيفًا أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الناخبين من مختلف المناطق إلى مراكز الاقتراع، كما أكد أن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ومنظم، وأن الجالية المصرية تظهر حبها وولاءها لوطنها.