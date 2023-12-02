لماذا سحبت إسرائيل فريق الموساد من المفاوضات مع حماس؟.. خبير عسكرى يوضح

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مصر والعالم أجمع يقفون مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ويقدمون له كل أشكال الدعم والمساعدة الإنسانية والسياسية والعسكرية.

وأشار سالم، في حديث هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن مصر تلعب دورًا رياديًا في التوسط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لإنهاء الصراع، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور قطر حاليًا للمساهمة في هذه الجهود.

واستنكر سالم، سحب إسرائيل فريق الموساد من المفاوضات مع حماس في قطر، معتبرًا أنها خطوة استفزازية تهدف إلى تصعيد العنف والقتل في غزة، وتستهدف الأبرياء والأطفال والنساء والمنشآت الحيوية والصحية والتعليمية.

وأثنى على الانتصارات التي حققتها المقاومة والشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، مؤكدًا أن إسرائيل لم تحقق أي نجاح عسكري أو سياسي في الحرب.