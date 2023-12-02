السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فى اليوم الثانى.. تزايد الإقبال على التصويت بقنصلية مصر فى "ميلانو"

تصويت المصريين في
تصويت المصريين في ميلانو

إقبال متزايد شهدته قنصلية مصر لدى ميلانو على مدار الساعات الماضية، في ثاني أيام تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤ والذي يستمر حتى يوم الأحد.

‏‎وتُجرى العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، ‏‎ وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر طبقا للقواعد واللوائح التي وضعتها الهيئة، حيث حددت الهيئة عدد من القواعد لتصويت المصريين بالخارج وهى: 

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في ثاني أيام الانتخابات بالخارج.. أبناء الجالية المصرية يتوافدون للتصويت فى صربيا

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المصريون في باكستان يواصلون التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

•  يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

• يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

•  يحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين أسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

•  يوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

• لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

قنصلية مصر ميلانو تصويت المصريين في الخارج المصريين في الخارج انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤

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