السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة سوهاج تحصد المركز السابع عالميًا في التخلص المستدام من المخلفات الإلكترونية

د حسان النعماني
د حسان النعماني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه في إطار إلتزام الجامعة بتطبيق آليات وقواعد الاستدامة في جميع أنشطتها وتبنيها لتطبيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، فقد شارك فريق من مركز التنمية المستدامة بالجامعة في الحملة  التي أقامتها هيئة جرين ميتركس الدولية بين الجامعات العالمية لعرض الآليات والطرق التي تستخدمها في التخلص من مخلفاتها الإلكترونية، بمناسبة اليوم العالمي للمخلفات الالكترونية، وبناءً عليه نجح فريق الجامعة المشارك في الحصول على الترتيب السابع بين الجامعات العالمية المشاركة، بينما حقق المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.

وقدم النعماني شكره لفريق عمل مركز التنمية المستدامة بالجامعة والمشارك بإعداد الملف، متمنيًا تحقيق مركز متميز للجامعة في التصنيف الدولي للجامعات المستدامة، والذي سوف تعلن نتيجته خلال أيام في دولة الإمارات على هامش مؤتمر المناخ COP28.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الفريق المشارك في هذا الملف كان بقيادة الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة، وعضوية كلًا من الدكتورة ندا عبدالمحسن والدكتورة نجلاء يوسف أعضاء معيار إدارة المخلفات، وقامت هبة عادل بتجهيز الملف وترجمته تبعًا للإرشادات المطلوبة.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين، أنه تم تقدم ملف متكامل مدعم بالصور والأدلة الواضحة عن كميات وأنواع المخلفات الإلكترونية التي تنتج، والبالغة حوالي طن واحد سنويًا، وايضًا الآليات المستدامة التي أتبعتها الجامعة في تجميع وتصنيف هذه النوعية من المخلفات، وإعادة استخدام الأجزاء المفيدة منها، بينما يتم التعامل مع الباقي بطرق علمية مستدامة حتى  لا تتراكم هذه النفايات، وتلحق المزيد من الضرر بالأنظمة البيئية.

جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج رؤية مصر ٢٠٣٠ مخلفاتها الإلكترونية مركز التنمية المستدامة مؤتمر المناخ COP28

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