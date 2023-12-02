السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يتفقد مبنى الديوان القديم فى الدقى

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبنى القديم لديوان الوزارة بالدقي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة بإغلاق مبانى الوزارات القديمة لحين الانتهاء من خطط استغلالها.

وأكد وزير الزراعة إغلاق المبنى نهائيًا، وعدم السماح لأي من الأفراد بدخوله، عدا المكلفين بعمليات التأمين، ضد أي مخاطر، والصيانة للمبنى وملحقاته.

تأمين مبنى الزراعة القديم 
وشدد القصير على ضرورة تواجد أفراد الأمن والحراسة بشكل دائم، على مدار الساعة، بحيث يكونون مسئولين مسئولية كاملة وتامة عن تأمين المبنى، فضلًا عن أعمال الحماية المدنية، للحفاظ على المبنى، وعدم إلحاق أي ضرر به أو بمحتوياته.
وأكد وزير الزراعة على استمرار أعمال الصيانة للحدائق والأشجار الموجودة خارجه، حتى يتم الانتهاء من خطة الحكومة لاستغلاله.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه خلال اجتماع الحكومة، بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.

-القصير يتفقد مبنى وزارة الزراعة القديم بالدقي ويؤكد على تأمينه واستمرار أعمال

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