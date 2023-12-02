مراسل "صدى البلد" من باريس: المصريون يكتبون التاريخ أمام اللجان الانتخابية (فيديو)

قال مجدي يوسف، مراسل قناة "صدى البلد" من باريس، إن المصريين في فرنسا لم يتأثروا بدرجات الحرارة المرتفعة وتواجدوا بكثافة أمام اللجان الانتخابية منذ صباح اليوم، والجميع أكد أن عدد الناخبين الذي حضر يفوق كثافة الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2018.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة بالفيديو مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن التوقعات تشير إلى أن الكثافة في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية في الخارج ستفوق أعداد اليوم والأمس، فالمصريون في باريس يرون أنهم يكتبون التاريخ بأيديهم من خلال صناديق الاقتراع، واختيار قائدهم خلال الفترة القادمة، والتي تشهد توترات عالية في المنطقة.