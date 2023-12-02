زعيم الأغلبية يشارك فى مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" بمسقط رأسه بالغربية

وجه نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية الدكتور عبد الهادى القصبى، فى بداية كلمته خلال مشاركته بمؤتمر لحزب مستقبل وطن بالغربية، تحية حب واحترام إلى أبناء محافظة الغربية، موضحا أنه وسط أهله وأحبابه رغم أنه جاب جميع محافظات الجمهورية إلا أن أهل الغربية لهم مذاق خاص .

مصر تسير نحو التنمية

وأضاف فى كلمته: لا يمكن لأحد أن ينكر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم التحديات والصعوبات ورغم ذلك مصر تسير نحو التنمية، مشيرا إلى أنه فى لحظة لايستطيع احد أن ينساها فى الوقت اللى كانت مصر بتتخطف فيه وكان فيه قتل وخطف وسفك دماء وجدنا الفريق عبد الفتاح السيسي وهو يرتدى ثياب العزة يعلن استعادة الدولة المصرية وقبل أن يتحمل مسئولية ونداء الشعب المصري مرارا وتكرارا وبنى وعمر وواجه الإرهاب حتى 7 اكتوبر رأينا مجزرة وهدم مساجد وكنائس فى قطاع غزة ولكن وجدنا الوحيد الذى تصدى للعالم كله هو القائد عبد الفتاح السيسي لوقف العدوان وإدخال المساعدات حيث تلقى عدة اتصالات مع رؤساء وزعماء العالم.

صناديق الاقتراع

وأوضح زعيم الأغلبية خلال المؤتمر الحاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية أن مهمتنا مش فى المؤتمر وعندنا مهام كبيرة أمام صناديق الاقتراع حتى بعد انتهاء المؤتمر علينا جميعا أن نساعد بعضنا البعض ومن له حاجة عند غيره فليساعده فيها.