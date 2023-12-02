السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زعيم الأغلبية يشارك فى مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" بمسقط رأسه بالغربية

الدكتور عبد الهادى 
الدكتور عبد الهادى  القصبى

وجه نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية الدكتور عبد الهادى القصبى، فى بداية كلمته خلال مشاركته بمؤتمر لحزب مستقبل وطن بالغربية، تحية حب واحترام إلى أبناء  محافظة الغربية، موضحا أنه وسط أهله وأحبابه رغم أنه جاب جميع محافظات الجمهورية إلا أن أهل الغربية لهم مذاق خاص .

txt

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا فى الجيزة لدعم الرئيس السيسي (فيديو)

txt

أمانة حزب"مستقبل وطن" بمركز يوسف الصديق بالفيوم تنظم مؤتمر لدعم وتأييد الرئيس السيسى

مصر تسير نحو التنمية

وأضاف فى كلمته: لا يمكن لأحد أن ينكر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم التحديات والصعوبات ورغم ذلك مصر تسير نحو التنمية، مشيرا إلى أنه فى لحظة لايستطيع احد أن ينساها فى الوقت اللى كانت مصر بتتخطف فيه وكان فيه قتل وخطف وسفك دماء وجدنا الفريق عبد الفتاح السيسي وهو يرتدى ثياب العزة يعلن استعادة الدولة المصرية وقبل أن يتحمل مسئولية  ونداء الشعب المصري مرارا وتكرارا وبنى وعمر وواجه الإرهاب حتى 7 اكتوبر رأينا مجزرة وهدم مساجد وكنائس  فى قطاع غزة ولكن وجدنا الوحيد الذى تصدى للعالم كله هو القائد عبد الفتاح السيسي لوقف العدوان وإدخال المساعدات حيث  تلقى عدة اتصالات مع رؤساء وزعماء العالم.

 صناديق الاقتراع

وأوضح زعيم الأغلبية  خلال المؤتمر الحاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية  أن مهمتنا مش فى المؤتمر وعندنا مهام كبيرة أمام صناديق الاقتراع حتى بعد انتهاء المؤتمر علينا جميعا أن نساعد بعضنا البعض ومن له حاجة عند غيره فليساعده فيها.

حزب مستقبل وطن محافظة الغربية محافظات الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة