السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

"الوطنية للانتخابات" تجري اتصالا مع رؤساء لجان الاقتراع بالخارج لمتابعة سير العملية الانتخابية

جريدة الدستور

أجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالا بالصوت والصورة بتقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من السفراء بالدول ورؤساء لجان الاقتراع بانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، والذين أكدوا سير العملية الانتخابية بانتظام وفتح لجان الاقتراع في مواعيدها، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية.


ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بثا تلفزيونيا لعملية التصويت للمصريين بعدد من الدول، مع سفراءهم ورؤساء لجان الاقتراع بهذه الدول، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية. 

وكنات الهيئة الوطنية للانتخابات، شكلت غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

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