السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجالية المصرية بالكويت: السيدات المصريات يتوافدن للتصويت فى انتخابات الرئاسة 2024

الجالية المصرية بالكويت
الجالية المصرية بالكويت

علقت داليا البيلي، عضو الجالية المصرية بالكويت، على عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت خلال مداخلة هاتفية للتغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية لفضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن السيدات المصريات يتوافدن على الجاليات المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن هناك إقبالا كثيفا من المصريين بالخارج، وهم يسطرون ملحمة وطنية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت عضو الجالية المصرية بالكويت، إلى أن هناك إقبالا كثيفا من المرأة المصرية في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024 سي بي سي المصريين بالخارج المرأة المصريه

مواد متعلقة

خبير بيئى: مصر نجحت فى وضع صندوق للخسائر المناخية بدبلوماسية رائعة

الجالية المصرية فى بريطانيا: الناخبون تحدوا برودة الطقس لاستخدام حقهم الدستورى

العيلة المصرية بالرياض: إقبال غير متوقع من المصريين على مقرات انتخابات الرئاسة

التحالف الوطنى بأسوان ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى

محمود الشحات أنور يفتتح مؤتمر "مستقبل وطن" بالإسماعيلية لتأييد الرئيس السيسي

أكرم القصاص: مصر نجحت في وضع قضية المناخ على أجندة اهتمامات دول العالم

المرشح عبدالسند يمامة: "7 أكتوبر.. مقاومة مسلحة مشروعة للفلسطينيين"

كيف سيتصرف المرشح الرئاسي عبد السند يمامة في ملف سد النهضة؟

الأكثر قراءة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

كهربا يقود هجوم الأهلى الرسمى أمام يانج أفريكانز التنزانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة