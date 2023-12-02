الجالية المصرية بالكويت: السيدات المصريات يتوافدن للتصويت فى انتخابات الرئاسة 2024

علقت داليا البيلي، عضو الجالية المصرية بالكويت، على عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت خلال مداخلة هاتفية للتغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية لفضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن السيدات المصريات يتوافدن على الجاليات المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن هناك إقبالا كثيفا من المصريين بالخارج، وهم يسطرون ملحمة وطنية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت عضو الجالية المصرية بالكويت، إلى أن هناك إقبالا كثيفا من المرأة المصرية في التصويت بالانتخابات الرئاسية.