السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"لجنة سوهاج للتميز الوظيفي" تلتقي 35 من المرشحين للجائزة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لجائزة سوهاج للتميز الوظيفي، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وعلي أحمد محمود مدير عام الشئون القانونية، وحاتم مزيد مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، وعصام الحناوي مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، وإيمان البدري مقرر اللجنة.

وقد التقت اللجنة خلال أعمالها اليوم 35 من المرشحين للجائزة، ممن اجتازوا مقابلات اللجنة الفرعية، والمرشحين لفئات "أفضل إدارة عامة، أفضل إدارة، أفضل موظف، أفضل عامل" على مستوى ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، على أن يتم اختيار 3 مراكز في كل فئة.

وأكد نائب المحافظ أهمية جائزة سوهاج للتميز الوظيفي، والتي نسعى أن تكون جائزة سنوية تقام كل عام؛ لتكريم المتميزين من الموظفين، وحث الجميع على الاجتهاد والابتكار في العمل، مشيرا إلى تطبيق معايير الاختيار، ومراعاة الضوابط والاشتراطات الموضوعة.

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