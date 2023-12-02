منتخبا مصر للرجال والسيدات يواجهان نيجيريا والجزائر في بطولة إفريقيا لكرة السلة 3× 3

يبدأ منتخب مصر للسيدات لكرة السلة 3×3 مشواره في بطولة إفريقيا بمواجهة منتخب الجزائر في السادسة و40 دقيقة مساء ثم يواجه منتخب أوغندا في الثامنة والنصف مساء.

وتقام اليوم أربع مباريات في الجولة الثالثة للبطولة الإفريقية لكرة السلة 3 × 3 للرجال المقامة بمضمار الدراجات في ستاد القاهرة حيث يلتقي منتخبا الجزائر وأوغندا في السادسة والربع مساء، ثم يلتقي منتخبا مصر ونيجيريا في الثامنة وخمس دقائق مساء وذلك في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخبا مدغشقر وبنين في الخامسة والربع مساء ومنتخبا المغرب وكينيا في الخامسة و40 دقيقة مساء.

كانت مباريات الجولة الثانية قد أسفرت عن فوز مصر على الجزائر 19 – 17 ونيجيريا على أوغندا 20 -16 وكان منتخب مصر قد فاز على أوغندا 17 -11 وفي المجموعة الثانية فاز منتخب بنين على المغرب 13 – 10 ومدغشقر على كينيا 19 – 18.

واختار محمد سمير المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة 3× 3 أربعة لاعبين للمشاركة في البطولة الإفريقية وهم ميدو طه وأحمد ياسر عبد الوهاب وعمرو زهران ورامي إبراهيم.

واختار محمد محروس المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات لكرة السلة 3 × 3 أربع لاعبات للمشاركة في البطولة الإفريقية وهن: نادين السلعاوي ونور علي طلعت ورنيم الجداوي وثريا محمد.