قرعة صعبة لمنتخب السلة في ملحق أولمبياد باريس 2024

أسفرت قرعة الملحق العالمي من التصفيات المؤهلة لمنافسات كرة السلة في أولمبياد باريس 2024 عن وقوع مصر ضمن مجموعة تضم إلى جانبها كل من جمهورية الدومينيكان واليونان ضمن مسار التصفيات الثالث الذي يُلعب في اليونان يوليو المقبل.

وضمنت سبعة منتخبات مقاعدها في المحفل الأاولمبي بباريس من خلال نتائجها في كأس العالم الأخيرة وهي كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وصربيا واليابان وأستراليا وجنوب السودان بالإضافة إلى منتخب ثامن هو فرنسا الدولة المضيفة.

وتتبقى أربعة مقاعد من المنتظر حسمها من خلال الملحق العالمي الذي تشارك فيه مصر.

ويشارك في الملحق 24 منتخبًا وهم كالآتي:

سلوفينيا ولاتفيا وإيطاليا وليتوانيا وإسبانيا ومونتينجرو واليونان وجورجيا وفنلندا وبولندا وكرواتيا عن قارة أوربا.

مصر وأنجولا وكوت ديفوار والكاميرون عن قارة إفريقيا.

لبنان والفلبين والبحرين عن قارة آسيا.

بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان والبرازيل والبهاما والمكسيك عن الأمريكتين بالإضافة إلى نيوزيلاندا عن أوقيانوسيا.

نظام الملحق والقرعة:

ينص نظام الملحق على تقسيم 24 منتخب وهو إجمالي المنتخبات المتأهلة له حسب تصنيفها لأربعة مسارات منفصلة بواقع ستة منتخبات في كل مسار، وينقسم كل مسار بدوره لمجموعتين.

تخوض فرق مجموعتي كل مسار دوري من دور واحد ليتأهل الأول والثاني نحو نصف النهائي ثم يقام النهائي ليتأهل الفائز به نحو الأولمبيات التي تُقام في باريس أغسطس من العام المقبل.

قبل إجراء القرعة قسمت المنتخبات المشاركة في الملحق لستة مستويات على النحو التالي:

المستوى الأول: إسبانيا، لاتفيا، ليتوانيا، سلوفينيا

المستوى الثاني: البرازيل، إيطاليا، اليونان، بولندا

المستوى الثالث: بورتريكو، مونتينيجرو، جمهورية الدومنيك، فنلندا

المستوى الرابع: نيوزلندا، جورجيا، المكسيك، لبنان

المستوى الخامس: كرواتيا، كوتديفوار، أنجولا، الفلبين

ووُضعت مصر في القرعة ضمن منتخبات التصنيف السادس إلى جانب كل من البحرين والكاميرون وجزر البهاما.

نتيجة القرعة:

اسفرت القرعة عن وقوع مصر ضمن منتخبات المجموعة الثانية بالمسار الذي تُقام مبارياته في اليونان

وتلعب مصر مع جمهورية الدومينيكان واليونان في المجموعة الثانية.

بينما تضم منتخبات المجموعة الأولى كل من نيوزلاندا وسلوفينيا وكرواتيا.

أما القرعة بالكامل فجاءت على النحو التالي:

المسار الأول: في إسبانيا.

المجموعة الأولى: إسبانيا ولبنان وأنجولا.

المجموعة الثانية: بولاندا وفنلندا وجزر الباهامس.

المسار الثاني: في لاتفيا.

المجموعة الأولى: لاتفيا وجورجيا والفلبين.

المجموعة الثانية: البرازيل والكاميرون ومونتنيجرو.

المسار الثالث: في اليونان:

المجموعة الأولى: نيوزلاندا وسلوفينيا وكرواتيا.

المجموعة الثانية: اليونات وجمهورية الدومينيكان ومصر.

المسار الرابع: في بورتريكو.

المجموعة الأولى: ليتوانيا والمكسيك وكوت ديفوار.

المجموعة الثانية: إيطاليا وبورتريكو والبحرين.

ويتأهل منتخب واحد عن كل مسار نحو باريس