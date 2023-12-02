ماكرون يعلن توجهه إلى "الدوحة" للمشاركة في مباحثات استئناف هدنة غزة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، عن قلق بلاده من استئناف الحرب في غزة، كاشفًا عن توجهه إلى قطر للمساعدة في المفاوضات الخاصة بـ "التوصل إلى هدنة جديدة لوقف إطلاق النار".

وقال الرئيس الفرنسي، أيضًا في مؤتمر صحفي في قمة المناخ COP28 في دبي، إن الوضع يتطلب مضاعفة الجهود للتوصل إلى “وقف دائم لإطلاق النار” وإطلاق سراح جميع الرهائن، حسبما ذكرت رويترز.

وانهارت الهدنة المؤقتة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة، بعد أن عجز الوسطاء عن تمديد الهدنة.

مفاوضات إعادة الهدنة

ونقلت وكالة رويترز الأمريكية، عن مصدر مطلع اليوم السبت، تأكيده على أن فريقا من المخابرات الإسرائيلية، أجرى زيارة إلى الدوحة اليوم، لإجراء محادثات مع وسطاء قطريين بشأن وقف آخر للقتال في غزة.

وركزت المحادثات بوساطة قطرية على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين غير النساء والأطفال ومعايير الهدنة، التي قال المصدر إنها تختلف عن اتفاق التهدئة الذي انهار يوم الجمعة.