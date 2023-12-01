الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون يدعو مجموعة السبع للتوقف عن استخدام الفحم قبل 2030

ماكرون
ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، دول مجموعة السبع خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، إلى “التعهّد بإنهاء (استخدام) الفحم” قبل عام 2030.

واعتبر ماكرون أمام قادة العالم أن مواصلة الاستثمار في الفحم هو أمر "غير منطقي" نظرًا إلى هدف مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي، و"لذلك يجب أن نبدأ تحولًا تامًا" للتخلي عنه.

وقال "يتعين على البلدان الناشئة أن تتخلى عن الفحم، وهذه المعركة الثانية بعد تلك التي يتعين على البلدان الأكثر ثراء أن تقودها".

وأضاف "لكن على دول مجموعة السبع أن تكون مثالًا يُحتذى وتتعهّد بإنهاء (استخدام) الفحم قبل الدول الأخرى، أي قبل عام 2030"، مذكرًا بالتزام فرنسا إغلاق آخر محطة للطاقة التي تعمل بالفحم "بحلول عام 2027".

الرئيس الفرنسي ماكرون إيمانويل ماكرون مجموعة السبع الامم المتحدة كوب28

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