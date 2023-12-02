السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مكتب نتنياهو: رئيس الموساد يشكر رئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطرى على مساعدتهم فى مفاوضات الهدنة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلن مكتب نتنياهو، اليوم السبت، عن أن رئيس الموساد يشكر رئيس المخابرات المصرية ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري على مساعدتهم في مفاوضات الهدنة في غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيه بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

ويأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

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