السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": افتتاح 15 مسجدًا بالمحافظات الجمعة

الاوقاف
الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة المقبل، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023، حتى تاريخه 383 مسجدًا منها 296 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و87 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الأوقاف أنه بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 8/ 12/ 2023 عدد 11405 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و504 ملايين جنيه.

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد محمد صديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر – طهطا 

مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد عثمان عثمان – عرب الكابلات – الفتح 
3. مسجد المؤمن – الحوطا الشرقية - ديروط
4. مسجد الدعوة الإسلامية – الحوطا الغربية - ديروط
5. مسجد الغني – الدوير - صدفا

مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد السعداوي عامر – مركز حوش عيسى
7. مسجد الضياء – قرية العوجا – مركز دمنهور
8. مسجد الشرقي – قرية الطنطاوي – مركز دمنهور

مديرية أوقاف أسوان
9. مسجد الروضة الشريفة – عزبة النخل قروي – إدفو قبلي – مركز إدفو
10. مسجد عزبة المرشح - الشلال - حي شرق
11. مسجد السيل الجديد – حي شرق 

مديرية أوقاف المنيا
12. مسجد سوق الآخرة - بني خالد - مغاغة

مديرية أوقاف الإسكندرية
13. مسجد الإخلاص – منطقة باب العبيد – أبيس – محرم بيك 

مديرية أوقاف بني سويف
14. مسجد الرحمة – الإسكان الاجتماعي 2 – منطقة 209 شرق النيل 

مديرية أوقاف الفيوم
15. مسجد الرحمن – فيد يمين - سنورس

وزارة الأوقاف 15 مسجد ا مسجد ا جديد ا أ الأوقاف

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