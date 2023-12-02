محلل لبنانى: مصر أجهضت مخططات إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من غزة

أكد محمد الرز، المحلل السياسي اللبناني وجود معلومات تفيد باستمرار المفاوضات للوصول إلى هدنة جديدة بين حركة المقاومة الفلسطينية (حمس) وإسرائيل، لافتًا إلى أن وفدًا من الموساد الإسرائيلي وصل إلى الدوحة للبحث في معايير هذه الهدنة.

وأضاف الرز في تصريحات لـ"الدستور" أن كل هذه التطورات تفيد بأن الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة واستهدافها للمدنيين والأطفال والنساء، وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي فإن الكيان الإسرائيلي يستشرس في إجرامه كغريق يخبط عشوائيًا بحثًا عن فرصة نجاة.

مصر تسقط أهداف إسرائيل من الحرب في غزة

وتابع: "أي حرب في العالم تسعى لتحقيق هدف سياسي بواسطة المدافع والصواريخ، وسبق لنتنياهو أن حدد هذا الهدف منذ أكثر من خمسين يومًا، وهو تهجير أهالي غزة إلى سيناء والقضاء بالقتل على كل عناصر حماس، لكنه فشل في تحقيق أي إنجاز في هذا السبيل، حيث واجهته مصر وقيادتها بمنع التهجير وبتجديد الدعوة لحل الدولتين الذي أصبح مطلبًا عالميًا، فيما جابهته عناصر المقاومة ميدانيًا، وأوقعت خسائر فادحة في صفوف قواته، الأمر الذي دفعه إلى التراجع عن رفض الهدنة والقبول بها".

واعتبر الرز أن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يحقق أي هدف سياسي أو استراتيجي، في حين حققت عملية طوفان الأقصى عدة أهداف كبرى.

وقال: "لقد جعلت القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات العالم، وأصبح السعي لحلها أولوية دولية وإقليمية، وبدلت الأجواء بين الفترة قبلها وبعدها، حيث لم نعد نسمع عن صراعات طائفية عربية ولا عن أزمات عربية عربية".