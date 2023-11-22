الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف تؤثر الهدنة المحتملة فى غزة على الأوضاع المشتعلة عند الحدود اللبنانية؟.. خبير يُجيب

الكاتب محمد الرز
الكاتب محمد الرز

قال محمد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن دائرة القصف المتبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اتسعت، لتخرق الاشتباك الروتيني الذي كان سائدا طيلة الأيام السابقة، لافتًا إلى أن ذلك يضع الجبهة اللبنانية أمام احتمالين.

وأضاف “الرز”، في تصريحات لـ"الدستور": "أولهما هو أن إسرائيل التي شارفت على عقد هدنة مع حركة حماس في غزة يتم بموجبها تبادل عدد من الرهائن والأسرى في سجون الاحتلال خلال مدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وسوف تلجأ خلال هذه الأيام، إلى تحويل الزخم العسكري نحو جنوب لبنان بعمليات حربية انتقامية تستهدف حزب الله في أكثر من منطقة لبنانية، ما يدفع هذا الأخير إلى فتح الجبهة كليا وتطوير المعارك لتطال عددا من المدن داخل إسرائيل".

الهدنة في غزة تخفف من التصعيد على الحدود اللبنانية

وتابع:" أما الاحتمال الثاني فهو أن الهدنة مع غزة سوف تؤثر على جبهة لبنان خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية، لعدم توسيع رقعة الحرب"، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك وصول كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن "آموس هوكشتاين" إلى تل أبيب، لنزع أي فتيل للحرب الشاملة مع لبنان.

واختتم الرز حديثه، قائلًا: "يبدو أن الاحتمال الثاني أكثر ترجيحا في ظل حاجة كل الأطراف لهدنة يتم خلالها إعادة ترتيب الصفوف، ورسم معالم المواجهة في المرحلة المقبلة".

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