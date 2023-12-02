السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: اليونايتد يفكر في منع أونانا من اللعب بكأس الأمم الإفريقية

أونانا
أونانا

قالت تقارير صحفية اليوم، إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يسعى لمنع أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق، من المشاركة مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث يتفاوض مع سلطات كرة القدم في الكاميرون بشأن هذا الأمر.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار مطلع العام المقبل خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

ونقلت صحيفة "ذا صن"‘البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت عن إريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد قوله: "عندما يتم استدعاء أونانا، سيكون ملتزما بالانضمام لمنتخب الكاميرون، ولكننا نجرى مناقشات بشأن هذا الموضوع".

وذكرت الصحيفة أن الحارس الكاميروني البالغ من العمر 27 عاما، يخشى من أن يفقد مكانه في التشكيل الأساسي، حال تألق زميله التركي، ألتاي بايندير حارس المرمى الثاني للفريق الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يعزز مخاوف أندريه أونانا، تعرضه لانتقادات شديدة للغاية بسبب تذبذب مستواه وأخطائه في المباراة الأخيرة أمام جلطة سراي التركي، التي انتهت بالتعادل 3-3 ليعقد حسابات فريقه في التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

 أونانا ثاني أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي

ورد تين هاج على الانتقادات بقوله "إذا قمت بالتحليل بشكل جيد، عندئذ سترى  أن أونانا هو ثاني أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي بناء على الإحصاءات".

وأضاف: "أونانا هو ثاني أفضل حارس من حيث توقعاته بمنع الأهداف".

وأردف: "إنه يقوم بعمل جيد، ولكنه يعلم أنه ارتكب بعض الأخطاء في دوري أبطال أوروبا، ولكن بشكل عام في أول خمسة أشهر قام بعمل جيد".

وأضاف المدرب الهولندي: "في الموسم الماضي كان أونانا من أفضل حراس المرمى في العالم مع تيبو كورتوا ومانويل نوير، ولكنه ارتكب بعض الأخطاء في دوري الأبطال هذا الموسم".

وأكد المدير الفني لمانشستر يونايتد أيضا: "لا يوجد لاعب لايمكن استبعاده من التشكيل الأساسي، هذا واضح. ولكن نؤمن كثيرا بأن أونانا سيساعدنا على الفوز بالألقاب".

مانشستر يونايتد أندريه أونانا أونانا الكاميرون كأس أمم إفريقيا

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 والقنوات الناقلة

الشناوى ينافس أونانا وبونو على جائزة أفضل حارس فى إفريقيا

الأكثر قراءة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

سلمت دماغها للشيطان.. حكاية أم نُزع من قلبها الرحمة وقتلت ابنتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصريون في الخارج سبقونا في اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة