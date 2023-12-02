تقارير: اليونايتد يفكر في منع أونانا من اللعب بكأس الأمم الإفريقية

قالت تقارير صحفية اليوم، إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يسعى لمنع أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق، من المشاركة مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث يتفاوض مع سلطات كرة القدم في الكاميرون بشأن هذا الأمر.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار مطلع العام المقبل خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

ونقلت صحيفة "ذا صن"‘البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت عن إريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد قوله: "عندما يتم استدعاء أونانا، سيكون ملتزما بالانضمام لمنتخب الكاميرون، ولكننا نجرى مناقشات بشأن هذا الموضوع".

وذكرت الصحيفة أن الحارس الكاميروني البالغ من العمر 27 عاما، يخشى من أن يفقد مكانه في التشكيل الأساسي، حال تألق زميله التركي، ألتاي بايندير حارس المرمى الثاني للفريق الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يعزز مخاوف أندريه أونانا، تعرضه لانتقادات شديدة للغاية بسبب تذبذب مستواه وأخطائه في المباراة الأخيرة أمام جلطة سراي التركي، التي انتهت بالتعادل 3-3 ليعقد حسابات فريقه في التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

أونانا ثاني أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي

ورد تين هاج على الانتقادات بقوله "إذا قمت بالتحليل بشكل جيد، عندئذ سترى أن أونانا هو ثاني أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي بناء على الإحصاءات".

وأضاف: "أونانا هو ثاني أفضل حارس من حيث توقعاته بمنع الأهداف".

وأردف: "إنه يقوم بعمل جيد، ولكنه يعلم أنه ارتكب بعض الأخطاء في دوري أبطال أوروبا، ولكن بشكل عام في أول خمسة أشهر قام بعمل جيد".

وأضاف المدرب الهولندي: "في الموسم الماضي كان أونانا من أفضل حراس المرمى في العالم مع تيبو كورتوا ومانويل نوير، ولكنه ارتكب بعض الأخطاء في دوري الأبطال هذا الموسم".

وأكد المدير الفني لمانشستر يونايتد أيضا: "لا يوجد لاعب لايمكن استبعاده من التشكيل الأساسي، هذا واضح. ولكن نؤمن كثيرا بأن أونانا سيساعدنا على الفوز بالألقاب".