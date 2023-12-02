محافظ قنا يوجه بتوفير أوجه الدعم اللوجستية خلال الانتخابات الرئاسية

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بتوفير أوجه الدعم اللوجستي وسرعة تجهيز كافة المقار الانتخابية، وكذلك ضرورة انتظام التيار الكهربائي ومنع انقطاعه خلال فترة الانتخابات، والتأكد من وجود مصدر طاقة كهربائية بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء، ومراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ تحسبًا لوقوع حالات مرضية طارئة. كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كراسي متحركة داخل اللجان لخدمة ذوي الهمم، مع مساعدتهم للتعرف على قواعد البيانات الانتخابية الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، ومناقشة الترتيبات النهائية والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري العموم بالمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى بمحافظة قنا داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من أبناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كل العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج أفضل.

وأضاف الداودي أن المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، موجها إدارة المرور وضع خطة مرورية عاجلة لتسهيل حركة انتقال المواطنين إلى مقارهم الانتخابية، لافتا أنه سيتم انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة علي مدار الساعة للتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز الانتخابية واللجان الفرعية لمتابعة الأحداث أولا بأول.