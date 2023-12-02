السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مبعوث الأزهر الشريف في جاكرتا يدعو المصريين إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة

مبعوث الأزهر الشريف
مبعوث الأزهر الشريف لدولة إندونيسيا

تحدث مبعوث الأزهر الشريف لدولة إندونيسيا حول مشاركته في انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، حيث قال إنه يقطن في محافظة بعيدة عن مقر السفارة المصرية، لكنه حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لممارسة حقه الطبيعي في اختيار رئيس يمثله أمام العالم كله.

ودعى مبعوث الأزهر الشريف كل المصريين بالخارج إلى المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه الدعوة تأتي للحرص على سلامة ومصلحة الوطن، واستخدام حق الديمقراطية للمصريين بالخارج بصورة مشرفة أمام دول العالم.

المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية 2024 الصمت الانتخابي حشد الناخبين المصريون بالخارج

مواد متعلقة

المصريون فى الصين يتوافدون على لجان الاقتراع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

سلمت دماغها للشيطان.. حكاية أم نُزع من قلبها الرحمة وقتلت ابنتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس