مبعوث الأزهر الشريف في جاكرتا يدعو المصريين إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة

تحدث مبعوث الأزهر الشريف لدولة إندونيسيا حول مشاركته في انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، حيث قال إنه يقطن في محافظة بعيدة عن مقر السفارة المصرية، لكنه حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لممارسة حقه الطبيعي في اختيار رئيس يمثله أمام العالم كله.

ودعى مبعوث الأزهر الشريف كل المصريين بالخارج إلى المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه الدعوة تأتي للحرص على سلامة ومصلحة الوطن، واستخدام حق الديمقراطية للمصريين بالخارج بصورة مشرفة أمام دول العالم.