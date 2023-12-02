السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للتصويت بانتخابات الرئاسة

الانتخابات في دبي
الانتخابات في دبي

توافد عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في دبي للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثاني للتصويت، حيث بدأت عملية الاقتراع أمس الجمعة.

وبدأت السفارة المصرية بالإمارات في استقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي لـ دبي بالامارات وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير.

المرشحون

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

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