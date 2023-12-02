السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل افتتاحه غدًا.. أبرز المعلومات عن معرض سوهاج للكتاب بدورته الأولى

معرض سوهاج للكتاب
معرض سوهاج للكتاب

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، غدا الأحد، معرض سوهاج الأول للكتاب بنادي المحليات بمدينة ناصر، ويستمر 11 يوما حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.

ويعد "سوهاج الأول للكتاب" أضخم معرض للكتاب يتم تنظيمه خارج القاهرة، ويأتي ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج، والهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

وقبل انطلاقه.. نكشف أبرز المعلومات عن معرض سوهاج للكتاب

معرض سوهاج الأول للكتاب 

يشارك فى الدورة الأولى بمعرض سوهاج للكتاب ما يقرب من 22 دار نشر، فضلا عن المؤسسات الصحفية، والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة معنية بالنشر كالهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وغيرها.

ومن المقرر أن يحتوي معرض سوهاج للكتاب على قرابة 25 ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية،  كما يقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 70٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

وتشارك أيضا مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التى تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا.

مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"

وكان قد استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أغسطس الماضي، وفدا من وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، لمناقشة الاستعدادات المشتركة لإطلاق مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"، والصادر بشأنه القرار الوزارى بتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتورة وزير الثقافة، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والثقافة.

استمرت زيارة الوفد 3 أيام وتضمنت زيارة وتفقد القرى والمراكز التي ستشهد انطلاق المشروع ومنها مراكز "أخميم، المراغة، طما"، وقرى "السكساكا، وقاو عيسي"، بالإضافة إلى زيارة جامعة سوهاج، ومكتبة رفاعة الطهطاوى.

مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"

يستهدف مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون" جميع قرى المحافظة، ويتضمن دعم أصحاب المواهب والحرف التراثية، وإنشاء جداريات تحكي تاريخ سوهاج، بالإضافة إلى أنشطة للفن التشكيلي وترميم التماثيل التراثية النادرة بنطاق المحافظة، والعمل على تدشين أول معرض للكتاب بسوهاج، وملتقى لتوثيق السيرة الهلالية، كما يهدف المشروع أيضًا إلى تنمية فكر ووعي وثقافة مختلف الأعمار في مختلف الفنون.

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