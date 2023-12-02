كيف حثت كنائس المهجر المصريين على المشاركة في الانتخابات؟

واصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخارج وبلاد المهجر، بالتزامن مع اليوم الثاني للأنتخابات الرئاسية، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2023.

إذ أدلي لأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا بأصواتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية في العاصمة الكندية أوتاوا

أسقف نيويورك: أشجع التصويت بالخارج

كما أدلى الأنبا ديفيد، أسقف نيويورك ونيوإنجلند، بصوته في الإنتخابات الرئاسية، وذلك بمقر القنصلية المصرية بنيويورك.

وقال الأنبا ديفيد في تصريحات له: أشجع كل من يحمل جواز سفر مصري صالح أو بطاقة هوية مصرية صالحة أو غير صالحة (رقم القومي) على التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج والتي تنطلق في الفترة من 1-3 ديسمبر بين الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساء

كاهن كليفلاند: الانتخابات واجب وطني

وعلى صعيد أخر حث القمص ميخائيل إدوارد ميخائيل كاهن الكنيسة القبطية بكليفلاند في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، المصريين والأقباط بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2023.

وقال القمص ميخائيل إدوارد في تصريحاته الخاصة: “الكنيسة في أمريكا تشجع كل الشعب على المشاركة في الانتخابات كواجب وطني ومسؤولية مهمة والتزام لبلدنا الأم”.

وتابع: “ونحن في ابروشية اوهايو ومتشجن وانديانا سنذهب إلى القنصلية المصرية في شيكاجو للتصويت في أيام الجمعه والسبت والأحد

حث الأنبا برنابا أسقف الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بتورينو وروما - بإيطاليا، الأقباط والمصريين على المشاركة في الأنتخابات الرئاسية2023.

وقال الأنبا برنابا في تصريحاته له، اخوتي الاحباء المصريين مشاركتنا في انتخابات الرئاسة المصرية يوم ١، ٢، ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ م هي واجب وطني لابد اننا نمارس حقنا الوطني بالإدلاء باصواتنا.

وتابع: وقد أتاحت لنا حكومتنا حق المشاركة والتعبير عن راينا ونحن مقيمين خارج البلاد فالرجاء ومن منطلق حبنا لبلادنا وتفاعلنا مع كل ما يحدث بها بمشاركتنا الفعاله الذهاب الي مقار السفارات والقنصليات للإدلاء باصواتنا،

مختتمًا: حفظ الله مصرنا الغالية مرفوعة الرأس بمكانتها العالمية والعربية فخورة با ابنائها في كل مكان بالعالم، تحيا مصر،، تحيا مصر

حق وواجب

ومن جهته شجّع الدكتور يوأنس لحظى جيد، السكرتير الشخصي السابق للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، المصريين بالداخل والخارج على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كون التصويت حقا وواجبا.

وأضاف "جيد"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم حق دستوري لكل مواطن يشعر بانتمائه لهذا الوطن الغالي، وواجب قومي تجاه البلد والمستقبل، وهو أيضا ضرورة في ظل الظروف العالمية الصعبة التي تمر بها سفينة الوطن حتى تصل إلى أرض الأمان والاستقرار والتقدم الازدهار.

وأضاف: "ندعو الله أن يوفق القائمين على شئون وطننا في الاستمرار على تحمل عبء المسئولية للوصول قريبا وبإذن الله وعونه إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها ويستحقها جميع المصريين".

وتابع: "طلبت من جميع أعضاء وأصدقاء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية التصويت، لأن حتى فعل الخير والمبادرات القومية التي تقوم بها المؤسسة لخير الشعب تحتاج إلى الاستقرار وإلى الأمن والسلم".

قال الأنبا أنطونيوس عزيز، عضو مجلس أمناء الكاتدرائية البابوية سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الإيطالية روما، إن الكنيسة الكاثوليكية تشجع المصريين والأقباط على المشاركة في الأنتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم.

وأضاف عزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الكنيسة بروما حريصة دايمًا على تحفيز شعبها بضرورة تواجده بقوة لأداء الدور الوطني وأن على كل مواطن قبطي على أرض إيطاليا أن يسرع ويتوجه للسفارة المصرية ليشارك في الانتخابات الرئاسية ويدلي بصوته بكامل حريته لمصلحة الوطن الغالي مصر.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

واختتم، بأن المشاركة الانتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار رئيسه صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقًا لطموحاته ورؤيته الخاصة.