"كيف نستعد لميلاد السيد المسيح".. عظة البابا تواضروس في تدشين كنيسة السيدة العذراء

ترأس صباح اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي من كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول- الحضرة الجديدة - الإسكندرية.

وخلال ترؤس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات القداس الإلهي، يترأس طقس تدشين الكنيسة برفقه أساقفة وكهنة الإسكندرية".

وجاءت عظة البابا في قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بالحضرة الجديدة بالإسكندرية تحت عنوان "كيف نستعد لميلاد السيد المسيح؟".



وقال البابا تواضروس الثاني في كلمته: أنه هناك ثلاثة وسائل مساعدة تقدمها لنا الكنيسة لنستعد لاستقبال المسيح المولود، وهي:

١- فترة الصوم، فالصوم يساعد على التوبة وإصلاح الأذن لتسمع وصايا الله.

٢- القراءات الكتابية (آحاد كيهك):

تتحدث عن أربعة موضوعات وردت في إنجيل لوقا الإصحاح الأول:

- بشارة زكريا وأليصابات بميلاد يوحنا المعمدان بعد طول انتظار

- بشارة السيدة العذراء بميلاد السيد المسيح.

- لقاء السيدة العذراء مع أليصابات الذي بمثابة عملية تسليم وتسلم من العهد القديم للجديد.

- تحقيق الوعد بميلاد يوحنا المعمدان.

٣- التسبيح:

طوال شهر كيهك نسبح للسيدة العذراء، ونتعلم من فضائلها وتسبيحها لاسم الله.

وصلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الشهيد مار مينا العجائبي، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وشاركه في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد كبير من كهنة كنائس الإسكندرية وشعبها.

وترأس الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية صلاة القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية الصدر، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته مجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة، بعضهم برتبة إبصالتس (مرتل) والبعض الآخر برتبة أغنسطس (قارئ).