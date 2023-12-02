السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع كفاءة 30 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثالثة لتطوير منطقة فاطمة الزهراء ببورسعيد

رفع كفاءة عمارة سكنية
رفع كفاءة عمارة سكنية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة 30 عمارة سكنية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لتطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بأحياء المحافظة والتي تسهم في توفير حياة كريمة للمواطن. 

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحي جديدة وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم واجهات العمارات السكنية.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بتكثيف معدلات ونسب التنفيذ الحالية على أعلى درجة من الكفاءة والالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل.

رفع كفاءة عمارة سكنية
رفع كفاءة عمارة سكنية
رفع كفاءة عمارة سكنية
رفع كفاءة عمارة سكنية
رفع كفاءة عمارة سكنية
رفع كفاءة عمارة سكنية
رفع كفاءة عمارة سكنية
رفع كفاءة عمارة سكنية
محافظ بورسعيد حياة كريمه تطوير صيانة أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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