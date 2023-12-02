يبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن صفقة قوية ومميزة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على موهبة برازيلية في يناير

ووفقًا لما ذكرته شبكة "Globo Esporte" البرازيلية، فإن باريس سان جيرمان، تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، أبدى رغبته في التعاقد مع الموهبة البرازيلية جابرييل موسكاردو، لاعب وسط كورينثيانز.

ويُعد الشاب البرازيلي جابرييل موسكاردو أحد اللاعبين المميزين في كرة القدم في الوقت الحالي، إذ نجح في لفت أنظار كبار الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية.

وأضافت الشبكة البرازيلية، أن ديكو، المدير الرياضي الجديد لنادي برشلونة، يراقب جابرييل موسكاردو عن كثب أيضًا منذ فترة طويلة، في محاولة للتعاقد معه وحسم الصفقة لصالح الفريق الكتالوني.

وأوضحت الشبكة البرازيلية، أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان حريصًا أيضًا على ضم جابرييل موسكاردو، حيث سافر إلى البرازيل من أجل الدخول في مفاوضات مع نادي كورينثيانز لحسم الصفقة لصالحهم.

ويريد مسئولو باريس سان جيرمان استغلال أزمة نادي برشلونة المادية، في حسم صفقة جابرييل موسكاردو في الميركاتو الشتوي المقبل، بالإضافة إلى تعثر المفاوضات مع تشيلسي الإنجليزي.

وكان الشاب البرازيلي جابرييل موسكاردو، صاحب الـ18 عامًا، قد انضم إلى صفوف كورينثيانز مقابل 25 مليون يورو.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره لوهافر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر في الدوري الفرنسي، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، متفوقًا على نيس صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.