السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على موهبة برازيلية في يناير

جابرييل موسكاردو
جابرييل موسكاردو

يبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن صفقة قوية ومميزة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على موهبة برازيلية في يناير

ووفقًا لما ذكرته شبكة "Globo Esporte" البرازيلية، فإن باريس سان جيرمان، تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، أبدى رغبته في التعاقد مع الموهبة البرازيلية جابرييل موسكاردو، لاعب وسط كورينثيانز.

ويُعد الشاب البرازيلي جابرييل موسكاردو أحد اللاعبين المميزين في كرة القدم في الوقت الحالي، إذ نجح في لفت أنظار كبار الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية.

وأضافت الشبكة البرازيلية، أن ديكو، المدير الرياضي الجديد لنادي برشلونة، يراقب جابرييل موسكاردو عن كثب أيضًا منذ فترة طويلة، في محاولة للتعاقد معه وحسم الصفقة لصالح الفريق الكتالوني.

وأوضحت الشبكة البرازيلية، أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان حريصًا أيضًا على ضم جابرييل موسكاردو، حيث سافر إلى البرازيل من أجل الدخول في مفاوضات مع نادي كورينثيانز لحسم الصفقة لصالحهم.

ويريد مسئولو باريس سان جيرمان استغلال أزمة نادي برشلونة المادية، في حسم صفقة جابرييل موسكاردو في الميركاتو الشتوي المقبل، بالإضافة إلى تعثر المفاوضات مع تشيلسي الإنجليزي.

وكان الشاب البرازيلي جابرييل موسكاردو، صاحب الـ18 عامًا، قد انضم إلى صفوف كورينثيانز مقابل 25 مليون يورو.

txt

توتنهام يتفوق نسبيًا على مانشستر سيتي في تاريخ المواجهات قبل قمة البريميرليج

txt

تقرير: إلغاء لقاء بايرن ميونخ ويونيون برلين بسبب سوء الأحوال الجوية

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره لوهافر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر في الدوري الفرنسي، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، متفوقًا على نيس صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

باريس سان جيرمان برشلونة الميركاتو الشتوى جابرييل موسكاردو الدوري الفرنسي كورينثيانز

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

مجلس الشيوخ الأمريكى يفشل فى تمرير حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل

صحف العالم: الجالية المصرية فى الدول العربية تسجل حضورًا قياسيًا بالانتخابات الرئاسية

المستشار رضا السيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بدبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس