الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجميع يمتلك الحظوظ.. سيناريوهات التأهل في مجموعة الموت بالأبطال؟

باريس ونيوكاسل
باريس ونيوكاسل

تواصلت الإثارة في مجموعة الموت بدوري أبطال أوروبا، في الجولة الخامسة بعدما حجز فيها بروسيا دورتموند الألماني أولى بطاقات التأهل.

المجموعة السادسة التي تضم باريس سان جيرمان الفرنسي، دورتموند، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي هي الأقوى هذا الموسم وستشهد صراع كبير الجولة الأخيرة.

واستطاع دورتموند حجز أول بطاقة في المجموعة بعدما احتل صدارة المجموعة بعشرة نقاط بفوزه على ميلان على أرض الأخير بثلاثية مقابل هدف.

وفي اللقاء الآخر أنعش سان جيرمان آماله في التأهل بتعادل قاتل في الثواني الأخيرة أمام نيوكاسل بهدف لكل فريق.

وأصبح لكل من ميلان، باريس ونيوكاسل فرص في الصعود الجولة المقبلة والحاسمة حيث يستضيف نيوكاسل نظيره ميلان في إنجلترا بينما يحل سان جيرمان ضيفًا على دورتموند.

في السطور التالية نستعرض لكم فرص الثلاث فرق في التأهل من مجموعة الموت في الجولة السادسة والأخيرة.

فرص باريس 

الفوز فقط دون النظر لنتيجة اللقاء نيوكاسل وميلان يؤهل النادي الفرنسي حيث سيصبح حينها 10 نقاط حيث لن يصل نيوكاسل وميلان لهذه النقاط.

الفرضية الثانية هو إذا تعادل باريس يمكنه التأهل شريطة أن يتعادل نيوكاسل وميلان وحينها سيكون سان جيرمان 8 نقاط ونيوكاسل وميلان 6 نقاط.

كما يمتلك أيضًا فرصة حال الخسارة من دورتموند لكن شريطة تعادل نيوكاسل وميلان.

فرص نيوكاسل

نيوكاسل يمتلك فرصتين الأولى هي الفوز على ميلان وخسارة باريس وحينها سيكون هو الوصيف بثمان نقاط وخلفه باريس بسبع نقاط.

أو الفوز على ميلان وتعادل باريس لكن شريطة الفوز بأكثر من هدف على ميلان حيث الفارق بينه وبين باريس هدف وحيد.

فرص ميلان

الفريق الإيطالي يمتلك أضعف فرص في المجموعة للتأهل وهو الفوز على نيوكاسل وخسارة باريس من بروسيا دورتموند.

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