يكثر البحث خلال الفترة الحالية موعد احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد 2024 والذي يحل هذا العام لمدة يومين بدلآ من يومًا بسببًا ان هذة السنة سنة كبيسة.

موعد احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد 2024

نقدم لكم موعد احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد 2024 في مصر وبلاد المهجربعيد الميلاد المجيد 2024، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال يومي 7 و8 يناير 2024، نظرًا لكون السنة "كبيسة".

إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 6 يناير 2024 ليله عيد الميلاد المجيد 2024، مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

وُيصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ماهو عيد الميلاد المجيد؟

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير. ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.

السنة الكبيسة وعيد الميلاد؟

وقال الأنبا بنيامين مطران المنوفية في مقال له: ان السنة الكبيسة القبطية يكون اليوم الزائد في آخر السنة 6 نسئ ويكون 1 توت يوافق 12 سبتمبر بينما في السنة الميلادية يكون اليوم الزائد هو 29 فبراير ولذلك من 12 سبتمبر: 29 فبراير يكون هناك فارق يوم في التاريخ بين القبطي والميلادي ثم من 1 مارس تتوافق التواريخ مرة أخرى. من 12 سبتمبر اليوم الزيادة في السنة القبطية حتى 29 فبراير اليوم الزيادة في الميلادي يظل يوم زايد فيكون 29 كيهك يوافق 8 يناير و11 طوبة وهو عيد الغطاس يوافق 20 يناير.

موضحًا: ولكن نحتفل بعيد الميلاد المجيد يومي 28 كيهك و29 كيهك حتى لا نطيل فترة الحبل المقدس يومًا إذ أن من 29 برمهات: 29 كيهك في السنة العادية البسيطة هو 9 شهور ولكن السنة الكبيسة يكون الحساب من 29 برمهات حتى 28 كيهك هو 9 شهور لذلك يحتفل بيومي 28 و29 كيهك، أي 7، 8 يناير هذا يتكرر كل أربع سنوات في السنة الكبيسة فقط، وتعتبرهم الكنيسة كأنهما صباح ومساء يوم واحد.

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