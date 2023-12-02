بينها لقاء "البحث عن الروح ثنائية العقل والمادة".. أجندة "الدستور" الثقافية

البحث عن الروح الدفاع الفلسفي عن ثنائية العقل والمادة، واحدة من أمسيات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم السبت 2 ديسمبر 2023، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية اليوم

في السادسة مساء، وتحت عنوان “البحث عن الروح.. الدفاع الفلسفي عن ثنائية العقل والمادة”، تعقد ضمن فعاليات مبادرة بالعربي فلسفة أمسية جديدة، يحاضر فيها الباحث أحمد رجب، وذلك في رحاب مركز التحرير الثقافي التابع للجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

يتناول اللقاء مناقشة مجموعة من أهم الحجج الفلسفية على وجود الروح أو ما يُعرف في الفلسفة بمذهب الثنائية. كذلك تطرح الحجج المعارضة لها مع التفكير في منهجية البحث ومحاولة تناول بدائل هذه المنهجية، بالإضافة إلى استعراض المذهب الواحدي وتبيان العوامل التي تجعله مذهبًا جذابًا من الناحية العقلانية، ومن ثم الانتقال إلى المذاهب المعاصرة في طبيعة العقل، كنظرية العقل الحاسوبي مثلا مع توضيح علاقتها بالثنائية.

في ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تحل باحثة الأنثروبولوجيا ماجي حبيب في الخامسة مساء، في ضيافة مركز إبداع قصر الأمير طاز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بشارع السيوفية بالدرب الأحمر، في لقاء جديد من لقاءات “ع النار” والذي ينظمه بيت المعمار المصري بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة حول تاريخ المطبخ الفلسطيني وأهم ملامحه وأكلاته.

وفي الرابعة عصرا وحتى التاسعة والنصف مساء، يعقد لقاء جديد من لقاءات منتدي تغريد فياض الثقافي اللبناني، برئاسة الشاعرة والكاتبة اللبنانية تغريد فياض، ويحمل منتدي هذا الشهر عنوان “الثقافة حارس التاريخ.. هل نكتب التاريخ أم يكتبنا؟”، وذلك بمقر مؤسسة باراديس للثقافة والفنون بمقرها الكائن في شارع رمسيس، بحضور نخبة من الكتاب والمثقفين، وتدير المنتدي وتقدمه الكاتبة تغريد فياض.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، تستضيف مكتبة تنمية فرع المعادي، في السابعة مساء، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب “الدين والحكم في مصر”، للكاتب دكتور شريف شعبان، ويناقش الكتاب الباحث أحمد يسري.

وكان الكتاب قد صدر مطلع العام الجاري، بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن دار نهضة مصر للنشر، ويتناول الكتاب العلاقة ما بين الدين والحكم في مصر والتي ترجع أصولها إلى آلاف السنين.

وضمن فعاليات مكتبة الإسكندرية الفنية، والتي نقدمها في أجندة الدستور الثقافية، تستقبل القاعة الكبري بالمكتبة في السابعة مساء، حفل موسيقي فني، والذي تحييه الفنانة مروة ناجي، ومشاركة فرقة شارع الفن بقيادة المايسترو ياسر سليمان.

وفي الخامسة مساء، يفتتح الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، معرض الصور الذى تنظمه مكتبة مصر الجديدة للطفل التابعة للجمعية، والذى يستعرض أهم المحطات التنموية التى تشهدها مصر، ويهدف إلى التعريف بمختلف انجازات الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشروعات التنمّوية المحققة خلال العشر سنوات الأخيرة.

ويضم المعرض يضم حوالي 30 صورة تعبر عن حجم المشروعات فى كل المجالات بدءا من قناة السويس الجديدة كخطوة هامة لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي، ومشروعات الأنفاق التى ربطت سيناء بالوطن الأم ولتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.



كما تستعرض الصور الإنجازات فى مجالات النقل والصحة والإنشاءات الاستراتيجية كالمطارات والمدن الجديدة، ومبادرات حياة كريمة و 100 مليون صحة وغير ذلك من المبادرات التى تصب فى صالح المواطن المصرى، وتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية و مشروعات تنمية الصعيد وغير ذلك الكثير.

في ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستقبل خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء، حفل تحييه أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسي وبمشاركة عازف الفيولينة عبادة أحمد .

يتضمن البرنامج عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها بولينيز من أوبرا يوجين آونجين لـ تشايكوفسكي وكونشرتو الفيولينة والأوركسترا لـ كورنجولد والسيمفونية الخامسة لـ شوستاكوفيتش.

وفي السادسة مساء، وضمن برنامج نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، يعرض الفيلم الروائ يالطويل “إن شئت كما في السماء”، من تأليف وإخراج المخرج الفلسطيني إيليا سليمان. من إنتاج عام 2019 فرنسي كندي فلسطيني مشترك، وتبلغ مدة عرضه 102 دقيقة.

وفي أجندة الدستور الثقافية يحل المخرج علي بدرخان، في ضيافة سينما زاوية، في السابعة مساء، في لقاء حول مسيرته الفنية وأعماله السينمائية، يدير اللقاء ويقدمه المخرج والكاتب بسام راضي. ويعقب اللقاء عرض فيلم “أهل القمة”.

وفي السادسة مساء، تعقد بصالون سالمينا الثقافي، أمسية جديدة لمناقشة كتاب “حفلة سيما”، ونقاش حول أثر السينما في معالجة قضايا المجتمع وغيرها.