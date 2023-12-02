السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

استئناف تصوير مسلسل "وبقينا اتنين" منتصف الأسبوع

مسلسل وبقينا اتنين
مسلسل وبقينا اتنين

تستانف الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد “وبقينا اتنين” من بطولة شريف منير ورانيا يوسف تصوير العمل منتصف الأسبوع الجاري بعد فترة توقف قصيرة عقب وفاة الفنان طارق عبد العزيز بشكل مفاجئ داخل لوكيشن العمل وهو ما اصاب صناعه بصدمة كبيرة. 

ومن المنتظر عرض مسلسل وبقينا اتنين على شبكة قنوات ON عقب انتهاء مسلسل زينهم للنجم أحمد داود نهاية العام الجارى. 

وقال مصدر مقرب من فريق عمل المسلسل لـ"الدستور"، إن العمل جاري على قدم وساق لتصوير الحلقات النهائية من المسلسل، فيما بدأ المخرج طارق رفعت مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع تصويره. 

تفاصيل مسلسل وبقينا اتنين 

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين 

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن المؤلفة أماني التونسي كانت قد أكدت أنها لن تعيد كتابة مشاهد جديدة للمسلسل، أو تعمل على تغيير مشاهد الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، بعد موته المفاجئ  الأحد الماضي، عقب تعرضه لأزمة قلبية وقت التصوير.

وتابعت: "سيتم معالجة العمل بطريقة درامية تتناسب مع الموضوع، كما أننا سنهدي مسلسل (بقينا اتنين) لروحه، لذا لن يتم أي تغيير في دوره وسنكتفي بالمشاهد التي صورها الراحل".

وكشفت أماني التونسي عن دو الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل "بقينا اتنين"، حيث يجسد دور صديق الفنان شريف منير في المسلسل ومحب للحياة ولا يدرك الزمن ويتميز بخفة الدم وضد فكرة الزواج ويحب أصدقاءه ويقف بجوار بطل العمل ويسانده في أزماته ويقدم دورا مهما، والعمل مسلسل اجتماعي لايت.

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