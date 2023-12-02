السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماذا يحدث في جسمك عند المشي لمدة 20 دقيقة يوميا في الصباح

المشي
المشي

ماذا يحدث في جسمك عند المشي لمدة 20 دقيقة يوميا في الصباح الباكر ..لا يعلم معظمنا مدى تأثير السير صباحا لمدة 20 دقيقة على الصحة العامة للجسم، لذا لا يقوم أغلبنا بممارسة تلك الرياضة بشكل مستمر، وبالرغم منا لفوائد العديدة التي يحصل عليها الجسم نتيجة لممارسة رياضة المشي، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لأهمية المشي لمدة ثلث ساعة يوميا.

ماذا يحدث في جسمك عند المشي لمدة 20 دقيقة يوميا في الصباح الباكر 

يجيب موقع "بولد سكاي"، عن تساؤل ماذا يحدث في جسمك عند المشي لمدة 20 دقيقة يوميا في الصباح الباكر حيث يساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة به خاصة عند تناول الماء خلال السير، إلي جانب ذلك يساعد المشي صباحا على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وبالتالي زيادة مستويات الطاقة في الجسم وهو ما يحتاجه كلا منا خلال فصل الشتاء لأنه من المعروف أن مستويات الطاقة تقل خلال فصل الشتاء ولكن المشي يزيد منها.

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علاقة المشي بتقوية العضلات

وبحسب ما ذكر في الموقع، فأن المشي ثلث ساعة يوميا في الصباح الباكر، يساعد الجسم على تقوية العضلات وبالتالي تقليل فرص تراكم الدهون في الجسم، كما يساعد المشي لمدة 20 دقيقة على التخلص من الطاقة السلبية الموجودة في الجسم وهو ما يساعدك على ممارسة مهامك اليومية بشكل سليم.

كما يساعد المشي لمدة ثلث يوميا على التخلص من مشكلة زيادة الوزن لان المشي يساعد على تسريع عملية الأيض وبالتالي المساهمة في حرق الدهون وعدم تراكمها في الجسم وبالتالي الحماية من زيادة الوزن الذي يتعرض له معظمنا خلال فصل الشتاء، كما يساعد المشي على التخلص من الالتهابات الموجودة في الجسم، إلي جانب ذلك يساعد المشي على زيادة التركيز في الجسم، والتخلص من التوتر والقلق إلي جانب ذلك التخلص من مشكلة الارق قالمشي لمدة 20 دقيقة يساعد على التلخص من شمكلة الأرق التي يعانى منها الكثير خلال شهور فصل الشتاء الثلاثة.

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